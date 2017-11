Correios na Black Friday: empresa prevê aumento de 25% nas encomendas

Os Correios já estão prontos para a Black Friday e, desde julho, vêm se preparando para garantir que todas as entregas geradas pela ação sejam realizadas dentro do prazo previsto. Com a operação Fim de Ano, a empresa prevê um crescimento, em relação ao ano passado, de aproximadamente 25% no volume de encomendas entre novembro e dezembro.

Para atender ao aumento de volume, os Correios contarão com reforços como mão de obra temporária, aumento nas linhas de transporte e intensificação das ações de gerenciamento de risco. Serão 17 novas linhas adicionais de transporte regular e cinco contratos de linhas extras que serão utilizadas na medida da necessidade, abrangendo os principais mercados.

Além disso, no principal hub logístico dos Correios – Centro de Tratamento de Encomendas Cajamar-, em São Paulo, uma nova máquina de triagem automatizada para pequenas encomendas foi colocada em funcionamento neste mês, e aumentará a velocidade de tratamento da carga recebida durante a Black Friday. O novo equipamento dobrará a capacidade de leitura de objetos na unidade que, hoje, é de 12 mil objetos/hora.

A oitava edição no Brasil, que ocorre no dia 24 de novembro, promete movimentar o comércio eletrônico. De acordo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a Black Friday deste ano deve apresentar um crescimento de 18% em relação a 2016.

“Queremos proporcionar uma excelente experiência tanto para quem vende quanto para quem compra pela internet em qualquer época do ano. Como nesse período há um aumento significativo nos pedidos do e-commerce, a gente aumenta nossa atenção e nossos recursos para garantir todas essas entregas”, ressalta o presidente dos Correios, Guilherme Campos.

