Os Correios no Rio Grande do Sul não têm mais como superintendente Romeu Ribeiro de Barros. Ele, que atuava há mais de 49 anos na empresa, foi demitido do posto. Que assume em seu lugar, interinamente, é Hudson Alves da Silva, atualmente superintendente executivo de estratégia.

A instituição não divulgou o motivo da demissão de Barros.