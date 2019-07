Corrida da Boa Causa quer divulgar importância da doação de órgãos

A doação de órgãos ainda é um assunto que gera dúvidas e enfrenta resistência no Brasil. Por isso, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre realizará a primeira Corrida da Boa Causa, que busca ampliar a visibilidade para a doação de órgãos. A ação acontecerá no dia 4 de agosto e está com inscrições abertas.

Segundo Alfredo Guilherme Englert, provedor da Santa Casa, a corrida é importante para que se fale mais sobre a doação de órgãos, já que se as pessoas não souberem o motivo da “necessidade da doação apesar de estarem passando por uma hora difícil”, esse cenário não vai mudar. De acordo com Englert, isso é necessário pois a legislação brasileira não permite que a pessoa faça uma declaração enquanto viva, “a família tem que corroborar”.

Além disso, o Rio Grande do Sul enfrenta um momento difícil: mais de 1400 pessoas estão na fila de espera por um transplante de órgão. Mesmo assim, metade das famílias, quando questionadas sobre a doação por parte de um ente querido, não concorda. Englert relembra que em épocas em que outras campanhas foram feitas, as doações aumentaram. Esse é o efeito que se espera da Corrida da Boa Causa. O provedor da Santa Casa ainda aproveitou para lembrar que qualquer pessoa pode doar, “basta conversar com a família”.

Serviço – Corrida da Boa Causa pela Doação de Órgãos

Data: de 2019

Local: Rua Nestor Ludwig – Rua A (ao lado do Gigantinho) – Porto Alegre/RS

Investimento: R$55 (corrida kids) e R$98 (corridas de 5km e 10km)

Inscrições, regulamento e mais informações: amigos.santacasa.org.br

Todos os recursos arrecadados no evento serão investidos em melhorias no Hospital Vicente Scherer, unidade de transplantes de órgãos e tecidos da Santa Casa.

