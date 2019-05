A Corsan realiza o conserto de uma adutora em Gravataí. As equipes trabalharam durante toda a noite e permanecerão no local até a conclusão do serviço. O trabalho é realizado sob rede de alta tensão, em local íngreme, escorregadio e à margem de um arroio, São fatores que dificultam e retardam o conserto, que tinha previsão de término para a madrugada desta quinta (30).

