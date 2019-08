O site da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) passa a oferecer mais um benefício à população: os clientes podem agendar pela internet o seu atendimento presencial. O serviço está disponível para os usuários na Central de Serviços, na página inicial do site da Corsan. O agendamento já pode ser realizado para atendimentos no posto da Corsan no Tudo Fácil Centro de Porto Alegre.

Deixe seu comentário: