25 de novembro de 2019

Para sexta-feira está marcado o leilão da PPP, no qual serão conhecidas as propostas comerciais e anunciado o licitante com a proposta comercial vencedora.

A Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) recebeu três propostas de empresas interessadas em participar da licitação da PPP (Parceria Público-Privada) do Saneamento. A entrega dos envelopes ocorreu na manhã desta segunda-feira (25) na sede da B3, em São Paulo. Os proponentes entregaram três envelopes: o nº 1, contendo os documentos de pré-qualificação e a garantia de proposta; o nº 2, das propostas comerciais; e o nº 3, com os documentos de habilitação. À tarde, ocorre a sessão pública de abertura do envelope nº 1, que deve ser concluída até as 18h.

Para sexta-feira (29) está marcado o leilão da PPP, no qual serão conhecidas as propostas comerciais (contidas no envelope nº 2) e anunciado o licitante com a proposta comercial vencedora. Ao fim da sessão, haverá a abertura do envelope nº 3, contendo os documentos de habilitação, cuja análise terá seu resultado divulgado até 13 de dezembro. Posteriormente, será aberto prazo para interposição de recursos, e a homologação da licitação está prevista para 24 de janeiro. A expectativa da companhia é realizar a assinatura do contrato da PPP até março de 2020.

O processo licitatório da PPP conta com assessoria técnica e apoio operacional da B3, uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo. O projeto é a maior PPP de saneamento do país e visa agilizar a universalização do esgotamento sanitário na Região Metropolitana de Porto Alegre. Engloba um investimento total de R$ 2,23 bilhões, divididos em obras em execução pela Corsan (R$ 370 milhões) e investimentos do parceiro privado (estimativa de R$ 1,86 bilhão, repartido em R$ 1,63 bilhão para expansão do sistema de esgoto e R$ 230 milhões para ações comerciais e operacionais).

