Cortez segue como baixa e Grêmio tem problema na lateral-esquerda com suspensão de Capixaba

Além das baixas por lesões, o técnico Renato Portaluppi ganhou mais um desfalque para a partida contra o Vasco, no próximo sábado. Juninho Capixaba recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia, no último sábado, e está suspenso da próxima rodada.

A baixa do atual titular da lateral-esquerda abre uma incógnita para a formação visando o próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Cortez, que se recupera de um problema muscular, deve ficar de fora do time por mais duas semanas, conforme apurou a Rádio Grenal. E, assim, a equipe fica sem jogadores de ofício para a posição contra o Vasco.

Darlan e Michel são opções para o caso de improvisação. Guilherme Guedes, que é jogador do grupo de transição e atua na posição, pode ser integrado ao time e ganhar oportunidade no profissional.

Para definir a questão, o técnico Renato Portaluppi terá toda a semana à disposição para os treinamentos. O time volta a se representar nesta segunda-feira, às 15h30, no CT Luiz Carvalho. A equipe volta à campo no sábado, às 19h, contra o Fortaleza. O duelo ocorrerá no estádio Centenário, em Caxias do Sul, já que a Arena está cedida ao Comitê da Copa América.

