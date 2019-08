Cortez sente pancada na costela e gera preocupação no Grêmio para os próximos jogos

*Valéria Possamai

Aos 17 minutos do primeiro tempo, na partida contra o Palmeiras, o Grêmio precisou fazer a primeira alteração do jogo. Bruno Cortez precisou relatou dores e não conseguiu seguir na partida. Após o término do confronto, que terminou com vitória dos vistantes por 1 a 0, o técnico Renato Portaluppi informou que o jogador sentiu um choque e passará por exames.

A situação gera preocupação pelo lado tricolor, tendo em vista a sequência de jogos e, principalmente, por ter apenas um jogador reserva da posição, Juninho Capixaba.

“Infelizmente o Cortez teve uma ‘batida’ na costela. Se é grave ou não, somente com o exame amanhã que vamos saber qual o período que vai ficar parado, se é que vai parar”, disse o técnico gremista.

A reavaliação de Cortez ocorrerá nesta quarta-feira, quando o time se reapresenta no CT Luiz Carvalho. Antes da decisão de volta, contra o Palmeiras, em São Paulo, a equipe tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, no final de semana, contra o Athlético-PR, no sábado, na Arena.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

