Cover faz procedimento de harmonização facial para ficar mais parecida com a cantora Sandy

O posto de cover oficial foi dado pela própria Sandy, no quadro “Com quem pareço” do programa “Altas horas”, e, além da voz, o jeito e o sorriso mostram a semelhança. Porém, para ficar ainda mais parecida com a cantora, Natiare Azevedo recorreu à harmonização facial. Os procedimentos estéticos incluem botox e rinomodelação.

A primeira etapa da harmonização facial, feita por um cirurgião dentista, foi a aplicação de botox na testa e no canto da sobrancelha, para levantá-la. Natiare também fez uma intervenção no músculo da mandíbula para afinar o rosto e aumentou o queixo, para ganhar projeção.

Os lábios, antes mais finos, foram aumentados e esculpidos, e o nariz também foi modificado para ficar mais empinado. Para que a semelhança seja perfeita, o processo de mudança continua. A cover ainda passará por uma rinomodelação e fará mudanças na maçã do rosto, além de ajustar outros detalhes.

“Eu amei, quero fazer isso para sempre, para o resto da minha vida”, brinca Natiare. “Realmente harmoniza os pontos do rosto que antes me incomodavam um pouco. Eu tinha um rosto mais largo, agora está mais fino. A minha expectativa maior está sendo no meu nariz. Comecei a fazer uma rinomodelação e vou fazer mais duas sessões. Na primeira aplicação, eu já comecei a ver um pouco de resultado, acho que vai ficar um narizinho bem lindinho, parecido com o da Sandy, porque o dela é perfeito.”

Antes da harmonização facial, a paulista já surpreendia pela semelhança com a cantora. Com altura igual, 1,56m, elas fazem até aniversário no mesmo mês — Natiare comemora aniversário no dia 5 de janeiro e Sandy no dia 28. A idade também é parecida: Sandy tem 36 e a cover 33.

Além dos procedimentos estéticos, Natiare também trabalha sua voz para ficar com o timbre ainda mais parecido com o da artista. Fazendo apresentações como cover há 10 anos, ela dá palhinhas das músicas e sobrepõe sua voz à da artista, com auxílio de playback. A paulista ainda faz o belo trabalho de lidar com carinho com os fãs especiais e com deficiências, sendo chamada de “Sandy acessível”.

Se antes a cover fazia cerca de cinco shows por mês, com o sucesso da turnê “Nossa história” viu o número de convites multiplicar. Só nesta semana, Natiare tem quase a mesma quantidade de apresentações que fazia mensalmente.

“Aumentaram muito os convites para os shows. Já fiz na segunda, na terça, tem na sexta no Rio, no sábado, em Limeira, São Paulo. Com a turnê deles, eu e o cover do Junior Antonio Calixto estamos bombando.”

