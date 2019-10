CPI que investiga Marchezan retoma trabalhos

A Comissão Parlamentar de Inquérito que apura possíveis irregularidades do prefeito de Porto Alegre, Marchezan Júnior, sob a presidência do vereador roberto Robaina, do PSOL, reúne-se nesta terça-feira às 8h30min. A CPI une extremos, do PP ao PSOL, para apurar denúncias contra a gestão do prefeito Nelson Marchezan Júnior. As possíveis irregularidades estão ligadas à implementação do Banco de Talentos na contratação de funcionários para a prefeitura, o aluguel do prédio onde está situada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e às relações do prefeito com Michel Costa, então diretor da Procempa no início do mandato de Marchezan Júnior. Os trabalhos da Comissão têm prazo de 120 dias.

Ontem, combate a ratos e baratas

Ontem, a Câmara de Porto Alegre esteve fechada devido à aplicação produtos para a eliminação de ratos e baratas no prédio. Foi a segunda aplicação em menos de um mês. O contrato com a empresa que aplica os produtos tem valor de R$ 11.595,40 e pode ter um aditivo anual, pelo prazo máximo de duas renovações. A contratação vence 20 de fevereiro de 2020.

Brasil e Argentina após a eleição

Tradicional parceiro comercial do Brasil e, em particular, do Rio Grande do Sul, a Argentina poderá tornar-se uma dor de cabeça para exportadores e importadores brasileiros. Tudo por conta da vitória na disputa presidencial da chapa de esquerda liderada por Alberto Fernández e do tensionamento das relações com o governo do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Um dos setores: o calçadista. A Argentina é o segundo destino internacional do calçado brasileiro, tendo importado 7 milhões de pares.

Previsível, TJ derruba LDO que congela orçamentos

Em decisão previsível, o plenário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu por unanimidade, em seu próprio benefício, que é inconstitucional a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) aprovada pelo poder legislativo, que congela os repasses dos poderes. A questão ainda depende de decisão do Supremo Tribunal Federal, onde a decisão do TJ gaúcho poderá ser revertida.

Mais uma Havan na Serra Gaúcha

Durante encontro com o prefeito Constantino Orsolin (MDB), o presidente da Rede Havan, Luciano Hang, confirmou que vai instalar uma unidade ao lado do Mundo a Vapor, em Canela. Num primeiro momento, serão gerados 200 empregos diretos.