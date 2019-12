Brasil Cratera gigante engole carros durante chuva em Brasília

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Pelo menos quatro carros despencaram em uma cratera após o asfalto ceder. Foto: Reprodução/Redes Sociais Pelo menos quatro carros despencaram em uma cratera após o asfalto ceder. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Pelo menos quatro carros despencaram em uma cratera após o asfalto ceder dentro de um canteiro de obras em Brasília. O acidente aconteceu durante uma tempestade na tarde desta terça-feira (10). Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 15h30. Parte do asfalto onde os veículos estavam cedeu em um local onde acontecem obras para a construção de um prédio.

Ainda segundo a corporação, por conta das chuvas, o sistema de tubulação de água foi interrompido e o solo acabou encharcado, facilitando o deslizamento.

Equipes da Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) foram deslocadas para averiguar o incidente.

Os donos de três veículos foram localizados e confirmaram para os bombeiros que não havia ninguém dentro dos carros no momento do desabamento.

Um prédio ao lado da cratera foi esvaziado devido ao risco de desmoronamento. Agentes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do DF vão fazer uma vistoria no local.

