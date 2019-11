Crédito tem o maior crescimento desde 2012 no Brasil

O crédito concedido a pessoas físicas no Brasil alcançou o maior ritmo de crescimento em sete anos. Em um cenário de fragilidade da atividade econômica e do mercado de trabalho, o aumento da tomada de empréstimos tem representado algum estímulo para o consumo das famílias.

Neste ano, em termos reais (quando se desconta a inflação), a concessão de crédito livre para a pessoa física subiu cerca de 11% entre janeiro e setembro. O levantamento foi feito pela CNC (Confederação Nacional do Comércio) com base nos dados do Banco Central. É o melhor resultado para o período desde 2012 – os dados de crédito só começaram ser computados pelo BC em março de 2011.

“Há muito tempo, o crédito não tinha uma expansão tão significativa. Essa maior concessão tem força para ajudar a economia brasileira no curto prazo”, afirma economista da CNC Fabio Bentes.

A forte alta na concessão de crédito é explicada por uma recuperação depois de anos de recessão e baixo crescimento econômico. Nos períodos recessivos, as famílias pararam de tomar empréstimos. Em volume, o crédito já alcançou R$ 1,59 bilhão nos primeiros nove meses deste ano, também o melhor desempenho desde 2012.

Além do aumento na concessão, a composição da tomada de recursos na carteira do brasileiro está melhor. Linhas consideradas de melhor qualidade – como crédito pessoal, aquisição de veículos e cartão de crédito à vista – têm aumentado a sua fatia no crédito total do País.