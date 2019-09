O número de atos violentos de caráter homofóbico e transfóbico aumentou significativamente na Alemanha, informou nesta quinta-feira (26) o governo alemão, após uma solicitação da bancada do partido A Esquerda no Bundestag, câmara baixa do Parlamento alemão. Foram registrados 245 casos de crimes de ódio envolvendo orientação sexual no primeiro semestre de 2019. Destes, 58 foram violentos.

