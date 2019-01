Crianças do ICI se divertem no 3 º Tacobol Lebes em Capão da Canoa

Aconteceu no último sábado, dia 12, a terceira edição do Tacobol Lebes, campeonato de taco realizado no litoral, em parceria com o ICI -Instituto do Câncer Infantil e Re.turn. A falta de sol não atrapalhou a brincadeira e as crianças tiveram momentos de pura diversão na beira da praia em Capão da Canoa.

As duplas competidoras formadas pelo Guri de Uruguaiana, Capu, Tinga, Duda Streb, Andre Brunetto, Fernanda Pandolfi, Débora de Oliveira, Gabriel Picarelli, MC Jean Paul, Carlos Miguel, Ki Fornari, Cris Azambuja, Cris Pereira, Gustavo Endres, Laura Faresin e Juliana Barsante chamaram a atenção dos veranistas que acompanhavam o evento.

As crianças do ICI foram as técnicas do jogo e para marcar os pontos, cada dupla tinha que correr até a criança que estava sentada na lateral da quadra e bater na sua mão. Os vencedores desta edição foram o ex-jogador de vôlei e campeão olímpico Gustavo Endres, o atleta Gabriel Picarelli e a pequena Larissa, 7 anos, que fez pose no lugar mais alto do podium.

“No Tacobol Lebes todos são campeões. Essas crianças e suas famílias são verdadeiros exemplos de luta e superação para todos nós e merecem um dia de diversão e alegria na praia. Esperamos repetir esta ação no ano que vem”, comenta Otelmo Drebes Junior, diretor de marketing e vendas da Lebes.

