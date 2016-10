Criminoso é preso após ataque a banco e troca de tiros em São Leopoldo

Um criminoso foi preso, na madrugada desta segunda-feira (24), após invadir uma agência do Santander no Centro de São Leopoldo, no Vale do Sinos. Usando toucas ninjas, ele e outros dois bandidos estavam deixando o banco quando foram vistos pela Brigada Militar.

Os ladrões entraram em um carro. Houve perseguição e troca de tiros. Dois bandidos conseguiram fugir. Foram apreendidos maçaricos, uma serra, botijão de gás, cilindro de oxigênio, alicates e óculos de proteção. O dinheiro da agência não foi levado.

