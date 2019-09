Criminosos rendem seguranças e arrombam caixa eletrônico na Univates, em Lajeado

Cinco homens armados com pistolas renderam seguranças da faculdade Univates, em Lajeado, no Vale do Taquari na manhã desta sábado (7). Alguns funcionários também estava no local. Os criminosos arrombaram o caixa eletrônico do Banco do Brasil que fica no interior da instituição. Utilizando um maçarico, eles fizeram um pequeno furo no caixa e levaram uma quantia ainda não relevada em dinheiro.

Os bandidos destruíram as imagens das câmeras e fugiram pelos fundos da universidade. Segundo informações preliminares, a ação iniciou por volta de 11 horas da manhã durou até o início da tarde.

