Cuidados com diabetes é tema de oficina promovida pela Unimed Porto Alegre

Para alertar o público sobre os riscos do Diabetes, o programa Gerenciamento em Saúde, da Unimed Porto Alegre, oferece, no dia 5 de novembro, a partir das 16h, no Espaço Viver Bem, oficina sobre o tema. A atividade será em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, que acontece em 14 de novembro e tem como objetivo promover ações que conscientizem a população sobre a importância da prevenção e educação em diabetes.

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. Além disso, a taxa de incidência da doença cresceu 61,8% nos últimos dez anos. Segundo a coordenadora do Programa Viver Bem da Unimed Porto Alegre, Sílvia Kretzer, é importante atentar à rotina para manter a qualidade de vida. “A atividade orientará os pacientes sobre controle dos níveis glicêmicos e cuidados no dia a dia, para evitar as complicações decorrentes do diabetes e manter uma vida mais saudável”, explica Sílvia.

A iniciativa faz parte do Programa Viver Bem e ocorre no Espaço Viver Bem, em Porto Alegre, sendo gratuita e exclusiva para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 4004-2040, opção 6, ou pelo site unimedpoa.com.br/blogviverbem.

Programação/ Conversando sobre Diabetes / Cuidados ao cliente com diabetes da cabeça aos pés/ 5 de novembro/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)/ das 16h às 17h.

Deixe seu comentário: