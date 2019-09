Cuide-se Bem Sol e Água Fresca, nova linha do Boticário, traz a sensação do verão para o ano inteiro

Sabe aquela sensação do sol aquecendo a nossa pele, do dia durando mais, das gargalhadas com a galera e das férias logo ali? Não é à toa que as pessoas ficam mais felizes nessa estação que chamamos de verão. Mas, vem cá, a gente não pode sentir isso o ano inteiro? O Boticário te diz que sim, você pode!

A nova linha de Cuide-se Bem Sol e Água Fresca têm a fragrância leve e tropical combinada ao ingrediente óleo de coco, que deixa a pausa para o selfcare repleta de hidratação e ainda mais gostosa. Você vai, mesmo que por alguns minutinhos, se teletransportar para um momento relax, seja de onde você estiver, afinal às vezes tudo o que precisamos é dar aquela revigorada.

Uma das novidades é o Cuide-se Bem Sol e Água Fresca Sabonete Esfoliante, um passo importante para renovar a pele. Além de esfoliar, o legal é que ao mesmo tempo ele também hidrata e tem uma espuma cremosa. Outro item superbacana da linha, com fofurômetro e altamente desejável, é o LipBalm que tem vitamina E, FPS15 e 10% de manteiga de karité.

“O óleo de coco já conquistou espaço nos cuidados com os cabelos, mas ainda é pouco explorado em produtos para a pele. Cuide-se Bem Sol e Água fresca traz esse ingrediente como o principal elemento da linha, aliado à uma fragrância Floriental Amadeirada, que proporciona a sensação de verão na pele, além de hidratar e perfumar, trazendo a leveza, felicidade e energia da estação para todos os dias do ano”, conta Vanessa Machado, gerente de Cuidados Pessoais do Boticário.

A linha completa conta ainda com hidratante nas versões 400 ml e 200 ml e refil (com lançamento em setembro), sabonete em barra, creme de mãos, body splash e desodorante roll-on. Os frascos e bisnagas são feitos com plástico vegetal, produzido a partir do bagaço da cana-de-açúcar, em vez do tradicional plástico produzido com petróleo. “A proporção do impacto evitado é de, aproximadamente, 4kg de CO2 para cada quilo de plástico produzido. Com a linha Cuide-se Bem, contribuímos para a redução de mais de 3 mil toneladas de CO² por ano. Essa quantidade reduzida de emissões de gases de efeito estufa corresponde ao carbono estocado em mais de 17 mil árvores, o que equivale, aproximadamente, à área de sete campos do estádio do Maracanã”, explica Vanessa.

FABRICAÇÃO A FRIO

Na produção de cosméticos, são comuns as etapas de aquecimento e resfriamento devido às características físicas e químicas de algumas matérias-primas. Esse procedimento, no entanto, consome muita energia elétrica. Pensando em tornar a fabricação de loções hidratantes mais ecoeficientes, O Boticário mudou a fórmula do processo de fabricação da maioria das loções hidratantes de Nativa Spa e Cuide-se Bem, de forma a eliminar as etapas de aquecimento e resfriamento. A adoção desse processo trouxe uma redução média de 71% no tempo de fabricação, gerando eficiência operacional e reduzindo o consumo de recursos: 70% no consumo de energia elétrica, 15% no custo de transformação e 10% no custo de matérias-primas.

Os produtos já estão em todas às lojas, revendedoras e e-commerce.

Serviço/ Cuide-se Bem

Loção Desodorante Hidratante Corporal Sol e Água Fresca

Preço sugerido: R$ 44,90 (400 ml), R$ 32,90 (200 ml) e refil R$ 34,90 (400ml)

– Hidratação completa por até 48 horas;

– Absorve rapidamente;

– Ideal para usar no corpo todo, incluindo pés e mãos;

– Hidrata por até 48h.

Cuide-se Bem Sabonete Barra Sol e Água Fresca

Preço sugerido R$ 13,90

– Não ressaca a pele;

– Espuma cremosa.

Cuide-se Bem Creme Hidratante para Mãos Sol e Água Fresca

Preço sugerido: R$ 24,90

– Absorve rapidamente;

– Não estraga o esmalte.

Cuide-se Bem Antitranspirante roll-on Sol e Água Fresca

Preço sugerido: R$ 18,90

– Proteção de 48h contra o mau odor e transpiração;

– Mantém a hidratação natural da pele.

Cuide-se Bem Sabonete Esfoliante Sol e Água Fresca

Preço sugerido: R$ 32,90

– Esfolia e hidrata a pele ao mesmo tempo;

– Renova a pele;

– Espuma cremosa.

Cuide-se Bem Lip Balm Sol e Água Fresca

Preço sugerido: R$ 28,90

– Hidrata por até 24h;

– Repara os lábios;

– Tem 10% de manteiga de karité;

– Contém vitamina E e FPS 15.

Cuide-se Bem Body Splash Sol e Água Fresca

Preço sugerido: R$ 46,90

– Família olfativa Floriental Woody Musk;

– Deliciosa fragrância que combina com o conforto do coco e a delicadeza do Frangipani.

Cuide-se Bem Refil 400ml Sol e Água Fresca

Preço sugerido: R$ 34,90

– Refil para 400ml;

– Absorve rapidamente;

– Ideal para usar no corpo todo, incluindo pés e mãos;

– Hidrata por até 48h.

Deixe seu comentário: