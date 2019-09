A Secretaria Municipal da Cultura promove no dia 10, entre 14h e 17h, no Memorial do RS, uma sessão de escaneamento das peças Exposição Monumentos & Arte: a história da cidade em risco. A iniciativa objetiva o aproveitamento das informações digitais em divulgação e educação patrimonial, além da proteção das peças. O escaneamento será feito por equipe da UFRGS com equipamentos de última geração.

Deixe seu comentário: