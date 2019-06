Cúpula do G-20 se encerra neste sábado com apoio dos países ao livre-comércio

Os países do G-20 concluíram neste sábado (29) a cúpula que reúne as maiores economias do mundo. O evento foi marcado por um pronunciamento do anfitrião, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, “em favor dos fundamentos do livre-comércio” e do “crescimento econômico” em meio às tensões globais. Ao final da reunião, os líderes dos países presentes publicaram um documento em que apontam preocupação com desigualdades de gênero, mudança demográfica e outros temas que afetam a economia.

“Os chefes de estado estiveram de acordo na sua determinação em favorecer o crescimento econômico e mostraram sua ansiedade e descontentamento no contexto da globalização” e pelo sistema comercial global”, disse o primeiro-ministro japonês.

A declaração final acordada pelos líderes aponta “a intensificação das tensões geopolíticas e comerciais”, mas o texto não inclui qualquer menção ao aumento do protecionismo, no atual contexto de conflitos comerciais entre os Estados Unidos e China e outros países. Em relação a economia, de acordo com o texto, o setor global deverá ter alguma melhora moderada perto do fim do ano e em 2020, com condições financeiras favoráveis e medidas de estímulo.

O texto cita ainda uma intervenção estatal na economia: “Nós afirmamos que políticas macroeconômicas e estruturais calibradas e específicas para a circunstâncias de cada país são necessárias para resolver os desequilíbrios excessivos e mitigar os riscos para que o G20 atinja seu objetivo de um crescimento forte, sustentável, balanceado e inclusivo.”

O grupo de maiores economias está interessado em reformar a Organização Mundial do Comércio (OMC), a entidade que aplica multas a países que infringem regras internacionais do tema.

Entre outros temas abordados,o acordo também deixou explícito a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, em sair do acordo climático de Paris. “Os Estados Unidos reiteram sua decisão de sair do Acordo de Paris porque ele desfavorece os trabalhadores e contribuintes americanos.”

