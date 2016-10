Curso inédito de Especialização em Cerveja e Gastronomia

A Escola da Cerveja e a EGAS – Escola da Gastronomia Aires Scavone estão com inscrições abertas para o curso de Especialização em Cerveja e Gastronomia. Trata-se de uma parceria inédita entre as instituições de ensino, que trazem, pela primeira vez a Porto Alegre, um curso totalmente voltado à análise sensorial e harmonização de pratos e cervejas.

O curso habilitará os participantes a atuar com mais segurança e propriedade na realização de suas atividades de harmonização em suas consultorias para elaboração de cartas de bares e restaurantes e outras atividades vinculadas à harmonização. Informações pelos telefones (51) 3414.8851 e (51) 9964.8851 ou pelo e-mail contato@escoladacerveja.com.br.

O curso acontece dias 3, 4 e 5 de Novembro, 17, 18 e 19 de Novembro e 24, 25 e 26 de Novembro, sendo quintas-feiras e sextas feiras no horário entre 19h e 22h30min e aos sábados entre 09h e 18h .

LOCAL

Escola de Gastronomia Aires Scavone, Rua Acélio Daudt, 130 – Passo D’areia, Porto Alegre – RS

Link do vídeo com prévia do curso: https://youtu.be/0tOjoRDoQ3k

