Para sensibilizar instrutores de trânsito sobre o potencial de mudança comportamental no processo de formação de condutores, o DetranRS oferece cursos gratuitos voltados à educação para o trânsito nos Centros de Formação de Condutores. A próxima edição será dia 17 de setembro. As vagas são limitadas e os instrutores interessados precisam se inscrever no Portal de Educação.