Parceiro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte na oferta de cursos gratuitos, o Ciee/RS (Centro de Integração Empresa-Escola) está com vagas abertas para diversas oficinas de qualificação profissional. A programação ocorre de 11 a 26 e será ministrada no Ciee do Centro, na avenida Borges de Medeiros, nº 328 / 8º andar – Sala 84, em Porto Alegre.