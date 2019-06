D’Alessandro revela desejo de Taison de voltar ao Inter

*Valéria Possamai

“Vontade ele tem de sobra”: foi o que externou o meia D’Alessandro ao revelar um bate-papo com Taison, sobre um possível retorno do jogador ao Inter. Durante entrevista após a vitória sobre o Bahia, o argentino falou sobre a conversa que teve o atacante, que atualmente está no Shakhtar Donetsk.

“É difícil, mas ele tentou. É complicada a saída dele. Vontade ele tem de sobra, mas ele é capitão e uma das estrelas do time. Até brinquei: Volta logo, porque daqui a pouco eu vou parar e aí não vamos voltar a jogar juntos”. É um irmão que o futebol me deu.”, afirmou o camisa 10.

Recentemente, Taison, que está em férias, esteve no CT Parque Gigante para acompanhar um dos treino do colorado. Na ocasião, o atleta conversou com D’Ale.

Os altos valores que envolvem a negociação, contudo, são empecilhos para repatriar o atacante.

Leia mais: Inter x Bahia: confira a imagem utilizada pelo VAR para validar o gol de Rodrigo Lindoso

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: