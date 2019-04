Dança é aliada na luta contra o câncer

O câncer é a segunda maior causa de mortes no mundo e estima-se que mais de 18 milhões de novos casos tenham surgido no último ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Apenas no Brasil, o número gira em torno de 582 mil. Embora pesquisas contínuas na medicina colaborem na detecção precoce e no tratamento dos diversos tipos de tumores, a jornada no combate à doença ainda possui grandes dificuldades. O que muitos não sabem, porém, é que manter a felicidade acesa é a chave para a melhora. Atividades físicas como a dança, por exemplo, podem salvar vidas.

Tanto no momento do diagnóstico quanto no período do tratamento, é necessário que o paciente tente equilibrar ao máximo suas emoções e sentimentos, uma vez que influenciam de maneira direta na recuperação. Para a psicóloga Lilian Nobre, o “alinhamento” entre o corpo e a mente é fundamental, principalmente em razão de ambos se interligarem: “É importantíssimo que as pessoas com câncer tenham uma perspectiva positiva sobre sua condição. Se manter ativo e ter uma vida social saudável pode trazer benefícios para lidar com a doença ainda mais em função do estresse e da fadiga serem comuns durante o tratamento”.

Foi por compreender tais necessidades que Edmur Pereira de Nascimento e Monika Araujo se recuperaram da doença através da dança. No início, o advogado, diagnosticado com câncer de próstata aos 52 anos, desconfiou da sugestão – mas decidiu seguir a recomendação. “Participei de uma aula e adorei. Durante uma hora eu ri, cantei, me diverti e esqueci de tudo o que estava me amargurando. Foi então que comecei a praticar a modalidade e nunca mais parei”, conta. Já Monika se entregou logo de imediato para a arte, acreditando fielmente no poder que tem para a cura do câncer na tireoide. “Além da minha família e grande fé, a Zumba ajudou a aliviar minhas tensões e melhorar meu psicológico”, repara.

