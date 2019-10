Dany Bananinha confirma gravidez de seu primeiro filho e diz que é “presente inesperado”

Aos 43 anos, Dany Bananinha está esperando seu primeiro filho. Ela mesma confirmou a informação com um post em suas redes sociais na tarde desta segunda-feira (14), com uma foto do teste de gravidez e outra de sua cachorrinha, Beatriz, se escondendo atrás de uma almofada.

“Está assustada Beatriz?! Eu também!!! Mas, aos 35 ou 42 minutos do segundo tempo, fui escolhida. Não planejei, não desconfiei, e pela idade a chance era menor também… Mas Deus é quem sabe a nossa hora. Um filho (a) não planejado é um presente inesperado e muito especial. Que venha com saúde e se possível com a minha genética, né?!”, afirmou ela.

O pai do bebê é um fisioterapeuta da academia dos famosos, a Body Tech. Dany Bananinha foi assiste de palco do Luciano Huck por 18 anos, até o final de 2018. Atualmente, ela continua a trabalhar ao lado do apresentador, mas auxiliando o apresentador, a produção e a direção no comando do Caldeirão do Huck, da TV Globo.

“Sei da minha importância no programa e sinto muito orgulho e gratidão de fazer parte dessa história. Desde 2000, estive lá, sorrindo, feliz, sempre presente e pronta a ajudar, como se fosse o primeiro dia”, afirmou ela depois de assumir a nova função, no início deste ano.