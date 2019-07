David Braz é apresentado, elogia zaga gremista e promete: “É trabalhando que vou em busca do espaço”

por Kyane Sutelo

O Grêmio apresentou seu novo reforço nesta quinta-feira (11): David Braz. O zagueiro já vinha treinando com o grupo de Renato Portaluppi, mas só foi anunciado oficialmente agora. E ele já chegou querendo vitórias. “Estou aqui para ajudar e também ser campeão com a camisa do Grêmio”, disse o jogador. Ele ainda ressaltou que foi bem recebido em solo gaúcho.

Mas para marcar presença nos gramados, David Braz terá que mostrar a que veio. Afinal, a dupla Geromel e Kannemann é considerada uma das melhores da América. Mas o novo atleta tricolor mostrou humildade e elogiou tanto o clube, quanto os zagueiros titulares: “Chego aqui honrado de vestir essa camisa. Um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Sei da responsabilidade que é. Fico feliz de estar do lado deles”, destaca o atleta, sobre os novos colegas.

Do Verdão ao Tricolor

Companheiros não tão novos assim — pelo menos em parte. O reforço gremista disse que conhece Pedro Geromel dos tempos da base no Palmeiras, quando o ídolo da torcida do Grêmio era apenas “Pedrão” e ele era o “David”. Depois do Verdão, o jogador, de 32 anos, ainda atuou por: Vitória, Panathinaikos-GRE, Santos, Flamengo e Sivasspor (Turquia).

Em campo

Mesmo que demore para alcançar a titularidade, David Braz diz que se esforçará para estar em campo. “O que eu posso dizer à torcida do Grêmio é que vai ter um jogador que vai se dedicar ao máximo dentro de campo. Um jogador que está cheio de vontade de erguer títulos”, afirmou o zagueiro e completou: “É trabalhando que vou em busca do espaço.”

Caso Renato decida poupar algum dos titulares da zaga contra o Vasco, pelo Brasileirão, no sábado (13), o novato pode ser a opção do técnico. Com isso, Paulo Miranda, bastante criticado por suas atuações, pode deixar de ser a alternativa principal na posição.

Será que David Braz já irá estrear na Arena nesse final de semana?

Deixe seu comentário: