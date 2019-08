David Braz projeta confronto com seu ex clube, mas garante que quer fazer história no Grêmio

*Por Bárbara Assmann

A próxima partida do Grêmio será neste sábado (10), contra o Flamengo, ex clube de David Braz, então zagueiro tricolor. Ele, que já conquistou títulos pelo rubro negro, agora pretende ajudar o Grêmio e fazer história no tricolor gaúcho. “Estou muito feliz no Grêmio e quero fazer história aqui”, disparou. Mas, para isso, é necessário vencer. O zagueiro garantiu que a equipe fará de tudo para conquistar os três pontos. “Será um grande jogo. As duas equipes precisam do resultado.”

Braz é considerado reserva, já que a dupla titular é composta por Kannemann e Geromel. Porém, ele destaca a importância de ganhar oportunidades. “Estou aqui para ajudar o Grêmio.” Foco, por parte dele e da equipe, não faltará: “Precisamos voltar a vencer (no Brasileiro). Vamos determinados a fazer o melhor.”

A partida será no Rio de Janeiro, sábado (10), às 19h, no Maracanã. Braz, ao projetar o jogo, diz que não será fácil: “Precisamos de muita concentração e marcar firme a equipe deles. Será um jogo difícil.”

