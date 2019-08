Mais de 150 pessoas lotaram o auditório da Procuradoria Regional da 4ª Região, do Ministério Público Federal, nesta quarta (28), para a palestra Como Empoderar Pessoas com Deficiência. O evento promovido pela Prefeitura de Porto Alegre fechou a programação da 22ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. O tema foi abordado por Alex Duarte, diretor do filme Cromossomo 21.