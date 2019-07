Débora Nascimento e João Vicente de Castro podem estar vivendo um romance

Ao que tudo indica a fila andou para Débora Nascimento: a atriz pode estar vivendo um novo romance com o ator João Vicente de Castro! De acordo com informações do Jornal Extra, os dois estão saindo juntos desde maio, e João Vicente teria comentado com amigos mais próximos que, por enquanto, não pretende assumir a nova relação – principalmente por não querer se envolver na polêmica separação de Débora e José Loreto.

Débora e João Vicente contracenaram juntos em algumas cenas do programa Amor e Sexo e foi durante a atração que eles teriam se aproximado mais. João Vicente e José Loreto também chegaram a contracenar e atuar na bancada do programa juntos.

Até o momento, a assessoria dos artistas não se pronunciou a respeito.

