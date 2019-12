Celebridades Deborah Secco fará participação especial no “BBB 20”, diz colunista

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Atriz passará tempo confinada para "movimentar o jogo" Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A atriz Deborah Secco, de 40 anos, foi convidada para fazer uma participação especial no “Big Brother Brasil 2020”, reality da TV Globo que começa a ir ao ar no próximo mês e deverá contar com influenciadores digitais importantes do País.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a atriz deve entrar na casa do “BBB 20” para passar um curto período de tempo com os brothers. O objetivo é “movimentar o jogo e divulgar produções da casa”. Deborah Secco ainda está escalada para o elenco de “Salve-se Quem Puder”, novela da TV Globo que tem previsão de estreia para janeiro de 2020.

Além da atriz, o influenciador digital Carlinhos Maia, 27, também foi convidado para o reality, mas recusou a proposta. “Fui convidado para o Big Brother sim, fiquei muito lisonjeado. Na verdade as pessoas já me convidaram para vários realitys. Só que, cara, a minha vida já é um reality”, disse.

Maia já havia dado outras declarações anteriormente sobre o convite. “Fico feliz e grato, adoro o reality, mas não me vejo nele. Sou chato, eu iria brigar e sair logo”, disse ele durante vídeo nas redes sociais.

