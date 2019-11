Futebol Decisão do Gauchão Feminino terá clássico Grenal, em Ijuí

Por Redação O Sul * | 25 de novembro de 2019

A final acontece no próximo domingo (01/12), no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. Foto: Foto: (Mariana Capra/S.C.Internacional) Foto: Foto: (Mariana Capra/S.C.Internacional)

Em mais uma edição, Grêmio e Inter irão protagonizar a final do Campeonato Gaúcho Feminino. Os dois clubes garantiram vaga à finalíssima, neste final de semana, após vencerem de goleada. As Gurias Coloradas aplicaram 7 a 0 sobre o Oriente, enquanto as Gurias Gremistas venceram Brasil de Farroupilha por 8 a 0.

Pela terceira seguida, as equipes irão duelar em busca do valendo o título. A final acontece às 15h, do próximo domingo (01/12), em campo neutro, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.

Confira as campanhas das duas equipes neste edição:

Campanha do Inter

Gurias Coloradas 16×0 João Emílio

Atlântico 0x14 Gurias Coloradas

Gurias Coloradas 4×0 Grêmio

Brasil de Farroupilha 0x4 Gurias Coloradas

Gurias Coloradas 11×0 Oriente

Oriente 0x4 Gurias Coloradas

Gurias Coloradas 14×0 Brasil de Farroupilha

Gurias Coloradas 3×0 (WO)

Grêmio 0x0 Gurias Coloradas

João Emílio 0x25 Gurias Coloradas

Semifinal:

Gurias Coloradas 7×0 Oriente

Campanha do Grêmio

Brasil de Farroupilha 0 x 2 Grêmio

Grêmio 9 x 0 Oriente

Inter 4 x 0 Grêmio

João Emílio 0 x 15 Grêmio

Grêmio 12 x 0 João Emílio

Grêmio 0 x 0 Inter

Oriente 0 x 5 Grêmio

Grêmio 4 x 2 Brasil de Farroupilha

Semifinal:

Grêmio 8 x 0 Brasil de Farroupilha

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário