Decreto permite uso de mais modelos de armas pela Guarda Municipal   

Foi publicado pela Prefeitura de Porto Alegre, nesta quarta-feira (4), um decreto que permite que a Guarda Municipal utilize mais opções de modelos de armas. De acordo com o texto no Diário Oficial da capital, agora os agentes com porte válido poderão usar todos os tipos de armas previstas na lei federal, incluindo espingardas calibre .12, de uso comum da Brigada Militar (BM). Anteriormente, a legislação municipal limitava o uso para apenas dois calibres: .38 e .380.

Para o prefeito Nelson Marchezan Júnior, a ampliação do hall de armas qualifica a atuação do órgão ao cumprir sua missão de patrulhamento preventivo ostensivo dos bens municipais. “A adequação nos ajuda a dar mais um passo para melhorar a atuação dos agentes no trabalho de garantia do bem-estar dos cidadãos e zelo pelo patrimônio público”, afirma. De acordo com a Prefeitura, atualmente, o efetivo da instituição é de 413 agentes ativos. Destes, 222 estão habilitados para usar armas de fogo. Todos recebem curso específico de capacitação psicológica e são submetidos a treinamento anual de reciclagem. O objetivo é ampliar o número de guardas com permissão para porte de arma.

Veja as armas permitidas a partir do decreto:

9x19mm PARABELLUM

9×18 Makarov

9×23 Winchester

10mm Automatic

221 RemingtonFireball

25 Automatic

25 North American Arms

30 Luger (7.65mm)

32 Automatic

32 H&R Magnum

32 North American Arms

32 Short Colt

32 Smith &Wesson

32 Smith &WessonLong

327 Federal Magnum

356 TSW

357 Magnum

357 Sig

38 Automatic

38 Smith &Wesson

38 Special

38 SuperAutomatic +P

380 Automatic

40 Smith &Wesson

400 Cor-Bom

44 S&W Special

45 Automatic

45 Auto Rim

45 Colt

45 Glock AutomaticPistol

45 Winchester Magnum

6 x 45mm

17 Hornet

17 Remington

17 RemingtonFireball

218 Bee

22 Hornet

221 RemingtonFireball

25-20 Winchester

30 Carbine

32-20 Winchester

38-40 Winchester

38-55 Winchester

44-40 Winchester

17 Mach 2

17 Hornady Magnum Rimfire

17 Winchester Super Magnum

22 Short

22 Long

22 Long Rifle

22 Winchester Rimfire

22 Winchester Magnum (Rimfire)

Leia na íntegra o Decreto Nº 20.345.