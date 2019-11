Rio Grande do Sul Defesa Civil do Rio Grande do Sul integra equipe que monitora o derramamento de óleo no litoral do Nordeste

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

A missão dos técnicos da Defesa Civil do Rio Grande do Sul é auxiliar no monitoramento do avanço do óleo Foto: Ascom/Defesa Civil

Integrantes da Defesa Civil do Estado estão em Brasília, apoiando o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres na Operação Derramamento de Óleo no Litoral do Nordeste. O Rio Grande do Sul enviou dois técnicos para apoiar as ações coordenadas pelo governo federal. A tenente Silvia da Rosa Soares e o sargento Magnus Fabiano da Silva permanecerão no Distrito Federal pelos próximos 15 dias.

Em função do derramamento de óleo que iniciou no litoral do Nordeste, foi criado pela União o GAA (Grupo de Acompanhamento e Avaliação), formado por servidores da Marinha, da Agência Nacional de Petróleo, do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e da Defesa Civil Nacional.

Segundo a tenente Silvia da Rosa Soares, a missão dos técnicos da Defesa Civil do Rio Grande do Sul é atuar como interlocutores entre o GAA e os demais órgãos como ministérios, entidades públicas e autarquias, que não estão diretamente ligados ao grupo, mas realizam atividades em desastres desta magnitude.

“Realizamos diariamente a troca de informações com as cidades do litoral em risco, para verificação de aparecimento de manchas de óleo, situação de limpeza quando houver ou situação de anormalidade”, explicou.

A equipe gaúcha identifica os riscos e assessora o GAA nas ações de mitigação, preparação e resposta, além de apoiar o grupo nos contatos com o setor privado, ampliando e melhorando as ações de resposta ao desastre.

