Degustação apresenta o projeto Terrunyo Experience em Porto Alegre

Produtores da América do Sul e da Europa confirmaram a sua participação na primeira edição do Projeto Terrunyo Experience. O evento será realizado no dia 25 de junho, das 18h às 21h, na unidade Higienópolis da Terrunyo Wine Store, localizada na Avenida Plínio Brasil Milano, 1085, em Porto Alegre.

Idealizado para marcar o início das comemorações dos 17 anos da loja, a atividade busca promover a cultura do vinho, em um encontro direcionado ao público consumidor e também a profissionais do setor, apresentando mais de 60 rótulos de diferentes terroirs. Ingressos antecipados a R$ 100, sendo 50% deste valor revertido em compras nas lojas Terrunyo Wine Store. Vendas também pelo link https://terrunyo.com.br/loja/sem%20categoria/ingresso-evento-25-06-2019/.

Entre as vinícolas e produtores presentes no evento com seus rótulos, estão Château Minuty, França, EA Cartuxa, Portugal, Tenuta di Renieri, Itália, Bodegas Izadi, Espanha, Casarena, Argentina, Linha Las Veletas, Linha Casa Del Lago e Linha Laberinto, Chile, Garzon, Uruguai, e Don Giovanni, Brasil.

“Mais que uma degustação de vinhos, o Terrunyo Experience é um encontro que busca promover o intercâmbio com os grandes nomes do mundo dos vinhos, num momento onde os participantes da degustação e profissionais também podem fazer negócios, aprimorar-se profissionalmente e ampliar o network. E com a possibilidade de sair do evento com o produto que mais gostou, já que 50% do valor do ingresso será revertido em compras”, adianta Rogério Concli, proprietário da Terrunyo Wine Store.

Com 17 anos de mercado, a Terrunyo Wine Store reúne um contingente de mais de 1,5 mil rótulos de vinhos nacionais e internacionais, boa parte deles produtos consagrados.

