Um delegado da Polícia Civil de São Paulo, entrou com o pedido de Habeas Corpus em favor de capturado pela delegacia em que atua. O preso, um pedreiro de 45 anos, havia sido detido ao tentar retirar uma segunda vida do RG. O delegado explica no documento que decidiu impetrar o HC por ter fortes indícios de que o detido não é a mesma pessoa para quem foi expedida a prisão.

