O delegado Ricardo Saadi, que caiu da Superintendência Regional da PF (Polícia Federal) no Rio por pressão e ordem do presidente Jair Bolsonaro, disse que está “feliz com as homenagens” que tem recebido desde que deixou o cargo. Em uma rede social, ele postou “agradecimento especial a todos os colegas” da Superintendência do Rio.

