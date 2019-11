A companhia aérea Gol divulgou nesta terça-feira (5) alta de 13,3% na demanda consolidada por voos da companhia em outubro ante mesmo período do ano passado. Enquanto isso, a oferta de assentos da companhia subiu 9,7% no período, levando a taxa de ocupação dos aviões da empresa para 81,7%, 2,6 pontos acima do registrado em outubro de 2018.