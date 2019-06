Os dois principais pilares do que restou da ponte Morandi, em Gênova, no norte da Itália, foram demolidos com explosivos nesta sexta-feira (28) para permitir a reconstrução de um novo viaduto na região. O desmoronamento parcial da estrutura provocou a morte de 43 pessoas em 14 de agosto de 2018. A demolição da ponte começou em fevereiro deste ano.

