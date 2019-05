Depois de Iago, do Inter, Porto faz sondagens por lateral-esquerdo do Grêmio

*Valéria Possamai

Juninho Capixaba é o alvo da vez, do Porto. O lateral-esquerdo do Grêmio, que vem ganhando sequência como titular, está sendo observado pelo portugueses. Conforme informações da Rádio Grenal, o clube de Portugal tem feito sondagens pelo jogador.

Aos 21 anos, Juninho teve a situação contratual acertada com o tricolor nos últimos dias. O lateral, que estava no clube por empréstimo, teve a compra efetivada pela direção gremista. O novo contrato é válido por quatro temporadas. Na negociação com o Corinthians, o clube aceitou ceder o percentual de 10% de Ramiro, e ainda irá desembolsar R$ 4 milhões, que serão pagos em 18 parcelas mensais.

Na busca por suprir a possível saída de Alex Telles, ex-Grêmio, os portugueses procuram um novo substituto para a lateral-esquerda. Recentemente, o nome de Iago, jogador do Inter, esteve ligado a interesses do Porto.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

