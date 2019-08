Deputado Carlos Gomes na filiação de Luciano Pinto ao Republicanos.

Mais de 500 pessoas participaram em Arroio do Sal, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na noite fria da última sexta-feira,do ato de filiação do ex-prefeito e ex-presidente da Famurs, Federação das Associações de Municipios do RS, Luciano Pinto ao Republicanos,antigo PRB. O ato teve a presença de diversas lideranças politicas do Litoral Norte do Estado. O presidente estadual do Republicanos, deputado federal Carlos Gomes abonou a filiação de Luciano,e sinalizou que o partido deseja vê-lo novamente na prefeitura de Arroio do Sal, onde já governou por dois mandatos, dando ênfase em especial para investimentos na área da Saúde e educação.

