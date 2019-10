O deputado Daniel Silveira admitiu ter gravado a reunião da bancada do PSL em que o líder do partido, Delegado Waldir, chama Jair Bolsonaro de “vagabundo” e fala que vai “implodir o presidente“. De acordo com o parlamentar, o objetivo foi “blindar” Bolsonaro na guerra declarada contra o presidente do PSL, deputado Luciano Bivar. “Era uma estratégia pensada”, afirmou Silveira.