Deputados estaduais querem suspensão da venda de ações do Banrisul

Os deputados estaduais Fábio Ostermann (Novo), Sebastião Melo (MDB), Tiago Simon (MDB), Giuseppe Riesgo (Novo), Fábio Branco (MDB), Fernando Marroni (PT) e Zé Nunes (PT) participaram de audiência pública realizada nesta quarta-feira (04), sobre a venda de ações do Banrisul. Eles convergiram sobre a importância de suspender a operação proposta pelo governo do Estado. O entendimento de que o negócio é prejudicial para o Rio Grande do Sul une parlamentares favoráveis e contrários à privatização do banco. O encontro foi realizado no Espaço Convergência, da Assembleia Legislativa.

Proponentes da reunião, os deputados Fábio Ostermann (Novo) e Sebastião Melo (MDB) criticaram a falta de representantes do Piratini. “Lamentamos a ausência do governo nesta audiência para prestar os devidos esclarecimentos. É um dever do governo de agir com transparência, não apenas com o Parlamento, mas diante da sociedade como um todo. Queremos trazer à luz os impactos na economia do RS, que trará uma eventual venda pulverizada de ações do Banrisul. É uma preocupação nossa enquanto parlamentares”, concluiu Ostermann.

Por sugestão de Melo, será protocolado requerimento na Comissão de Finanças para realização de nova audiência pública sobre o tema, com o objetivo de possibilitar ao Governo do Estado outra oportunidade de esclarecer o assunto. “O principal papel do Parlamento é fiscalizar as ações do Poder Executivo. Quando não fiscaliza, ele não está cumprindo o seu papel. E existem duas perguntas para as quais nós ainda queremos respostas: qual o preço das ações e para onde vai o dinheiro?”, reiterou Melo.

A audiência pública contou com a presença do ex-presidente do Banrisul, Mateus Bandeira, que também é o autor de ação popular que contesta o processo de venda de ações do Banrisul. Ele sustenta que a operação é lesiva ao erário. “Ninguém aqui defende a dilapidação de patrimônio público. E é isso que vai acontecer se essa operação for levada adiante”, alertou.

Defensor da privatização do Banrisul, Bandeira ponderou que a venda pulverizada, sem a entrega do controle acionário, reduz o valor individual pago por ação e diminui a rentabilidade do negócio como um todo. Segundo ele, o prejuízo pode chegar a R$ 4,2 bilhões. “O Banrisul é o nosso ativo mais valioso, e eu vejo na privatização do banco o único caminho seguro para o Estado aderir ao Regime de Recuperação Fiscal e, ao mesmo tempo, criar as condições para que o Rio Grande possa sair do buraco”, justificou.

Especialista em mercado de capitais, a analisa de investimentos Débora Morsch também participou do encontro. Ela desarmou o argumento apresentado pelo chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, para justificar a ausência de representantes do Estado na audiência. “Depois que o governo anunciou a intenção de vender ações do Banrisul, vir aqui falar sobre o que vai fazer com os recursos não é proibido”, garantiu Débora.

Em ofício, o secretário havia justificado que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determina sigilo sobre detalhes da operação. Na abertura do encontro, o presidente da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, Tiago Simon (MDB), afirmou que também foram convidados o procurador-geral do Estado, o secretário da Fazenda e o presidente do Banrisul, além de representantes do Ministério Público e do Tribunal de Contas. “O TCE perde tempo analisando as contas mais esdrúxulas e em um momento importante como esse, o TCE não está presente”, lamentou.

Na ocasião, também este presente o presidente do Sindibancários, Everton Gimeniz.