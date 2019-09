A Federarroz (Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul) reuniu nesta quinta-feira (5) 11 deputados estaduais que fazem parte da Frente Parlamentar Agropecuária da Assembleia Legislativa Gaúcha. Na ocasião, os dirigentes da entidade apresentaram a linha de atuação da federação em defesa da orizicultura gaúcha e os principais pleitos do setor em âmbito estadual.

