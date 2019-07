Desempregado, Daniel Alves se oferece ao mercado no Instagram

Sem contrato, o lateral-direito Daniel Alves está tão livre no mercado que ofereceu seus serviços na sua conta de Instagram. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias UOL.

Tido como o jogador mais vitorioso do futebol pelas 40 taças que acumula na carreira profissional até hoje, o baiano de 36 anos postou em sua conta na rede social: “Busco emprego, onde coloco meu currículo?”, questionou o craque revelado pelo Bahia em 2001, que complementou: ”Alguém me avisa aí se tem tempo de ler”.

O contrato do lateral com o Paris Saint-Germain acabou durante a Copa América deste ano, que ele conquistou como capitão da Seleção Brasileira de Tite. Há rumores de que Juventus e Internazionale estudam contratar o jogador, que já triunfou na Juve.

Irreverente, Daniel Alves já havia brincado na semana passada a respeito de entrar em contato com o Flamengo.

Brincadeira

O modesto Cádiz, da segunda divisão do futebol espanhol, entrou na brincadeira de Daniel Alves nas redes sociais. Após o lateral-direito dizer que estava em busca de emprego e perguntar para onde podia enviar seu currículo, o perfil do clube tentou convencer o jogador de 36 anos a jogar por lá na já iniciada temporada do futebol europeu. Um dos argumentos é que o amarelo de sua camisa parece com o da Seleção Brasileira.

“Oi, Dani. Não somos os que melhor pagam, mas somos do lugar que você mais vai gostar. Temos Carnaval, nos vestimos quase igual à sua seleção e, como se fosse pouco, vivemos no paraíso, na Tacita de Plata. Então não pense mais e deixe seu currículo em Carranza”, escreveu o perfil do Cádiz nos comentários da postagem de Daniel Alves e também em uma postagem no Twitter.

Outros perfis de clubes entraram na brincadeira, como o Tenerife, também da segunda divisão espanhola: “Amigos do Cádiz, sabemos de sua gastronomia, cor da camisa e até do Carnaval. Mas Daniel Alves e Joana Sanz sabem que Tenerife é muito Tenerife”. Nos comentários, a esposa de Dani Alves, Joana Sanz deu apoio: “No Tenerife, meu querido”, e o jogador respondeu com um eufórico “vamos”. Além disso, torcedores de diversos clubes fizeram campanhas pelo lateral, como do Flamengo, da Inter de Milão, do Barcelona e do Boca Juniors, entre outros.

O fato é que Daniel Alves considera o retorno ao Barcelona como prioridade para a sequência da carreira e irá aguardar até o início de agosto por uma proposta do clube catalão. O Barcelona deixou indefinida a possibilidade fazer uma proposta para o retorno do jogador, mas não se moveu mesmo diante de outros interessados, como Inter de Milão e Juventus. O jogador de 36 anos está valorizado após conquistar a Copa América como capitão da seleção brasileira.

O retorno ao futebol brasileiro, em que já defendeu o Bahia, é colocada como a última diante da expectativa de altas ofertas salariais no futebol europeu. Mas não está descartada. Daniel Alves está livre no mercado há mais de um mês.

