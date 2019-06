“Desisto de entender o povo”, disse a cantora Anitta após críticas por receber fãs sem sorrir

Um vídeo em que Anitta posa para fotos com fãs viralizou no último fim de semana, quando internautas criticaram a cantora por estar com a “cara fechada” e receber os fãs de má vontade. Apesar dos comentários satirizando a situação, alguns perfis saíram em defesa da cantora, que também se pronunciou sobre o assunto.

“Aos que compartilham este vídeo: artistas ficam cansados. Tenham empatia. Apesar de toda a agenda, Anitta ainda assim parou para tirar fotos quando muito cansada (vemos a van de trabalho dela). Não é difícil olhar por outro ângulo, gente!”, dizia a publicação no perfil do Twitter de um portal de notícias sobre música.

Em resposta, Anitta expressou: “E tem alguém falando mal dessa situação onde eu tirei foto com dezenas de fãs que me esperavam no aeroporto às 6 da manhã depois de um show sem ter dormido ainda nem uma hora sequer? Se tiver aí [sic] eu realmente desisto de entender o povo”.

Festa Junina

Anitta promoveu uma comemoração de São João em sua mansão, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (25). Combinando look com o namorado, o surfista Pedro Scooby, a poderosa recebeu famosos como Fernanda Paes Leme, Jojo Toddynho, Luisa Mell, Tico Santa Cruz e surpreendeu a web ao mostrar os convidados atletas Neymar e Gabriel Medina

Anitta promoveu mais um festão daqueles de não deixar ninguém parado em sua mansão, localizada no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (25). Combinando look de espantalho com Pedro Scooby, a cantora ainda se divertiu com seus convidados com dança caipira, casamento na roça e touro mecânico. Mas o que chamou atenção mesmo foi a presença de Neymar e Gabriel Medina, filmados por ela vestidos de roupa xadrez por volta de meia noite. “Vou fazer uma foto boa agora”, brincou ela, se referindo ao polêmico flagra dela com o ex de Bruna Marquezine no Carnaval Carioca deste ano. No vídeo, a poderosa mostra ainda o namorado trocando uma ideia com os dois atletas. Em recente entrevista, Medina disse ser a favor do relacionamento entre o surfista e seu ex-affair.

Redes sociais

Nas redes sociais, o vídeo do trio – mais Pedro Scooby – está dando o que falar e os internautas dividiram opiniões. “Joga as rosas que eu tô é morta”, “Olha o deboche da própria”, “Eita”, “Senti a radiação daqui”, “Por essa ninguém esperava”, “Morri de rir na hora”, “Pedro conversando com o Neymar, mas não olha na cara do Medina, apesar de estar pertinho.. tá fazendo o pleno”, “Eles são amigos”, “É só o amor que importa”, “Eu to passada”, foram alguns dos comentários feitos pelos fãs na web.

Troca de look

Adepta da alimentação sem carne animal desde janeiro, a artista foi surpreendida com um presente de Xuxa Meneghel. A apresentadora não pode comparecer, mas enviou à ela uma quantidade considerável de cachorro-quente vegano, completando o variado cardápio da comemoração. Festa de Anitta não é festa sem muita agitação e funk, né?. Na madrugada desta quarta-feira (26), a intérprete do hit “Faz Gostoso”, parceria de sucesso com Madonna, surgiu a bordo de um conjunto de cropped e minisaia quadriculada, no estilo do filme “As Patricinhas de Beverly Hills”, e foi até o chão.

