O corpo da atleta Alana das Neves Maranhão foi enterrado na manhã desta terça-feira (2) em Paranavaí, no noroeste do Paraná. De acordo com o Cemitério Municipal, o sepultamento ocorreu às 10h30. Alana tinha 18 anos e foi encontrada morta em casa, em Paranavaí, na noite de domingo (30). A polícia instaurou inquérito para apurar o caso e trabalha com a possibilidade de suicídio.

