Destilaria H. Weber promove 1º Torneio de Cocktails. Evento acontece no dia 27 de janeiro, na sede da empresa, em Ivoti, reunindo bartenders de todo o país

A Destilaria H. Weber será palco de uma grande competição entre bartenders de todo o país para a escolha do melhor drink autoral. O 1º Torneio de Cocktails promovido pela empresa acontece no próximo dia 27, em Ivoti, e promete agitar o mundo da coquetelaria e da mixologia. Os participantes serão desafiados a elaborarem uma caipirinha na primeira etapa e um coquetel autoral na segunda etapa. “Queremos que os profissionais conheçam os produtos Weber Haus e criem drinks variados utilizando nossas cachaças, licores e gins. Ao apreciarem nossas bebidas, eles serão incentivados a servirem em seus bares”, explica o diretor de Marketing, Mateus Weber.

O vencedor do torneio ganhará um espaço de destaque na sede da Weber Haus, com um quadro contendo a sua foto e nome. Para participar, é necessário ter experiência mínima com o mundo da coquetelaria e as inscrições e o regulamento já estão disponíveis no site da empresa: www.weberhaus.com.br. A inscrição é um alimento não-perecível e as arrecadações serão doadas para o Hospital de Ivoti.

A competição, realizada em parceria com a Art Flair Bartenders – escola de bartenders de Porto Alegre, terá um total de 30 bartenders. “Será um momento único onde o profissional poderá mostrar toda a sua criatividade e o seu talento”, observa Mateus. Os competidores serão avaliados por uma equipe de jurados com ampla experiência no mundo das bebidas. Entre eles estão Denise Hörlle, gerente de vendas internacionais da Weber Haus , grande conhecedora em destilados e drinks pelo mundo; Orestes de Andrade Jr., presidente da secção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS); e o bartender Rafael Câmara dos Santos, que representou a empresa na segunda edição do Concurso Nacional de Rabo de Galo, no final de 2018 em São Paulo, e ficou entre os três primeiros colocados.

