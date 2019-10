Detento é morto a tiros dentro de um carro na BR-116, na Região Metropolitana de Porto Alegre

Um homem de 44 anos foi executado a tiros, na manhã desta sexta-feira (18), dentro de um carro na BR-116, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o homem, que era detento do regime semiaberto, dirigia um Cruze com placas de Canoas no sentido interior-Capital. O apenado foi baleado por dois criminosos que estavam em uma motocicleta por voltas da 7h.

Após o crime, o carro ficou no meio da rodovia, no quilômetro 252. Os assassinos fugiram. O detento cumpria pena no Insituto Penal de São Leopoldo.

A ocorrência provocou grande congestionamento na região, conforme a PRF.