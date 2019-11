O portal reformulado do governo gaúcho oferece uma série de novos serviços do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) sem que o motorista precise sair de casa ou mesmo utilizar papel. Quem acessa o site www.rs.gov.br pode emitir a guia de arrecadação de despesas de remoção e depósito, por exemplo, bem como registrar alerta de furto ou roubo de veículo no sistema das polícias.